Потребительские настроения в РК максимальные за 8 лет

Photo : YONHAP News

Индекс потребительских настроений за ноябрь, опубликованный 25 ноября Банком Кореи, составил 112,4 пункта, повысившись на 2,6 пункта по сравнению с предыдущим месяцем. После двух месяцев снижения - в сентябре и октябре – он вновь начал расти и достиг самого высокого уровня с ноября 2017 года. Индекс потребительских настроений рассчитывается на основе шести показателей: текущего финансового положения домохозяйств, ожидаемого финансового положения, ожидаемых доходов, ожидаемых потребительских расходов, оценки текущей экономической ситуации и ожиданий будущей экономической ситуации. Значение выше ста пунктов указывает на оптимистичные потребительские настроения. Ожидания будущей экономической ситуации повысились на 8 пунктов по сравнению с предыдущим месяцем, текущей экономической ситуации – на 5 пунктов, ожидаемых доходов домохозяйств – на 2 пункта, ожидаемого финансового положения – на 1 пункт. Показатели текущего финансового положения и ожидаемых потребительских расходов остались без изменений.