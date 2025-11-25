Скончался выдающийся южнокорейский актёр Ли Сун Чжэ

Photo : YONHAP News

Выдающийся южнокорейский драматический актёр Ли Сун Чжэ скончался рано утром 25 ноября на 92-м году жизни. Он родился в 1934 году в городе Хверёне провинции Хамгён-Пукто, ныне территории Северной Кореи. Окончил философский факультет Сеульского государственного университета. Ли Сун Чжэ дебютировал на сцене в 1956 году в пьесе «За горизонтом» и до прошлого года оставался старейшим действующим актёром, работая в театре, кино и на телевидении. В 2021 году, в возрасте 87 лет, он исполнил главную роль в пьесе Шекспира «Король Лир», находясь на сцене более трёх часов. В прошлом году он снялся в драме KBS 2TV «Кэсори» и был удостоен Гран-при на церемонии KBS Drama Awards. В октябре прошлого года он в последний раз вышел на сцену в спектакле «В ожидании Годо», но вскоре покинул постановку по состоянию здоровья. Покойный трижды возглавлял Корейскую ассоциацию телевизионных актёров. С 1992 по 1996 год он был депутатом Национального собрания от Демократической либеральной партии. Кроме того, Ли Сун Чжэ преподавал будущим актёрам в качестве приглашённого профессора кафедры актёрского искусства Университета Качхон.