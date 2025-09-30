Президент РК приложит усилия для возобновления диалога с Пхеньяном

Photo : YONHAP News

Межкорейские отношения стали крайне враждебными, и нынешняя ситуация характеризуется тем, что в любой момент может вспыхнуть случайное столкновение между Югом и Севером. Об этом президент РК Ли Чжэ Мён заявил журналистам на борту самолёта по пути из Йоханнесбурга в Анкару 24 ноября. Он отметил необходимость «терпеливо прилагать усилия» для возобновления диалога с Пхеньяном, чтобы снизить риск таких столкновений. Подтвердив, что воссоединение Кореи является конечной целью Сеула, Ли Чжэ Мён заявил, что к её достижению следует подходить с точки зрения долгосрочной перспективы. Отвечая на вопрос о том, может ли РК рассмотреть возможность сокращения совместных военных учений с США, чтобы вернуть Пхеньян за стол переговоров, южнокорейский лидер заявил, что такие решения должны приниматься с учётом меняющихся обстоятельств. «Если между двумя Кореями установится стабильный мирный режим, желательно не проводить учения»,- сказал он. Коснувшись отношений с Китаем, Ли Чжэ Мён заявил, что РК должна поддерживать связи со своим крупнейшим торговым партнёром, одновременно развивая союз с США.