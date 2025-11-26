Ракета-носитель «Нурихо» вывела в космос 13 спутников

Photo : YONHAP News

Южнокорейская космическая ракета «Нурихо» стартовала в 1:13 ночи 27 ноября с космодрома Наро в уезде Кохын-гун провинции Чолла-Намдо, выведя на околоземную орбиту 13 спутников. Как сообщили в Корейском аэрокосмическом управлении, запуск ракеты произведён на 18 минут позже, чем первоначально планировалось, из-за проблемы с датчиком. Примерно через 2 минуты после старта отделилась первая ступень ракеты, а через 4 минуты 30 секунд — вторая. На целевой высоте 600 км от ракеты отделился спутник нового поколения CAS500-3 весом 512 кг. Он предназначен для наблюдения за полярными сияниями, а также измерения магнитных полей и плазмы в космосе. Затем последовательно отделились 12 кубических спутников, разработанных университетами и компаниями. Спутник CAS500-3 вышел на связь с южнокорейским исследовательским центром в Антарктиде в 1:55 ночи, что позволило экспертам признать запуск ракеты полностью успешным. Исследователи продолжают наблюдение за главным спутником. Полёт ракеты продолжался 18 минут и завершился в 1:31 ночи. После этого под действием гравитации она вошла в атмосферу Земли и разрушилась в воздухе. Нынешний запуск ракеты «Нурихо» - четвёртый по счёту. Первый запуск ракеты «Нурихо» состоялся в октябре 2021 года, но ракета не смогла выйти на орбиту с макетом спутника весом 1,5 тонны. Второй запуск в июне 2022 года оказался успешным, и макет спутника весом 1,3 тонны был выведен на орбиту. Третий запуск состоялся в мае 2023 года. Тогда РК успешно вывела на орбиту малый спутник нового поколения и семь кубических спутников. Следующие запуски запланированы на 2026 и 2027 годы.