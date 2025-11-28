РК и Таиланд провели стратегический диалог

Photo : YONHAP News

26 ноября в Сеуле состоялся стратегический диалог РК-Таиланд. Его провели заместители министров иностранных дел двух стран Пак Юн Чжу и Эксири Пинтаручи. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, дипломаты договорились активизировать сотрудничество в сферах обороны и оборонной промышленности, а также совместную борьбу с транснациональной преступностью в рамках ASEANAPOL. Данная организация создана с целью координации работы полицейских ведомств стран Юго-Восточной Азии. Пак Юн Чжу обратился к коллеге с просьбой о сотрудничестве в решении проблем, с которыми сталкиваются южнокорейские компании, работающие в Таиланде. Это, в частности, ограничения на долю иностранного капитала и высокие требования к численности местных граждан в штате компаний. Эксири Пинтаручи пообещала довести мнение южнокорейской стороны до сведения своего правительства. Достигнута также договорённость об ускорении работы над подготовкой соглашения о всеобъемлющем экономическом партнёрстве.