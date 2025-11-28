Национальное собрание проголосует за арест депутата Чху Гён Хо

Photo : YONHAP News

В повестку пленарного заседания Национального собрания РК 27 ноября включён вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с представителя оппозиционной партии Сила народа Чху Гён Хо. Следственные органы обвиняют его в том, что после введения в стране чрезвычайного положения 3 декабря прошлого года он препятствовал проведению заседания Национального собрания. В то время Чху Гён Хо был лидером парламентской фракции партии Сила народа. Группа спецпрокурора запросила ордер на его арест. Для того, чтобы арестовать парламентария, он должен быть лишён депутатской неприкосновенности. Соответствующее решение может быть принято большинством более чем половины депутатов. Правящая Демократическая партия Тобуро, которая обладает большинством мест в Национальном собрании, поддерживает арест Чху Гён Хо. Поэтому высока вероятность принятия решения о его лишении депутатской неприкосновенности. Затем суд рассмотрит выдачу ордера на арест.