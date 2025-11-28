Банк Кореи оставил учётную ставку на уровне 2,5%

Photo : YONHAP News

27 ноября Банк Кореи сохранил учётную ставку на уровне 2,5% в целях обеспечения финансовой устойчивости в условиях ослабления национальной валюты и нестабильности рынка жилья. С октября прошлого года ставка была снижена в общей сложности на 1%, но на протяжении четырёх последних месяцев она остаётся неизменной. Как отмечается в заявлении комитета по денежно-кредитной политике Банка Кореи, наряду с некоторым ростом инфляции, ситуация в экономике продолжает улучшаться, благодаря росту потребления и экспорта. Одновременно сохраняются неопределённость в отношении перспектив роста и риски для финансовой стабильности. Поэтому принято решение сохранить текущий уровень учётной ставки и продолжать следить за ситуацией на финансовых рынках. По мнению экспертов, снижение ставки может спровоцировать отток капитала, что, в свою очередь, приведёт к дальнейшему ослаблению национальной валюты. Нынешнее заседание комитета денежно-кредитной политики стало последним в текущем году.