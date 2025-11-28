Ким Чжон Гван призвал повысить конкурентоспособность автопрома

Photo : YONHAP News

Хотя снижение американских импортных пошлин помогло смягчить кризис в отечественной автомобильной промышленности, необходимо укрепить конкурентоспособность отрасли, чтобы преодолеть дополнительные трудности. Это, в частности, рост китайской автомобильной промышленности и необходимость резкого сокращения выбросов углерода. Об этом заявил министр промышленности и торговли РК Ким Чжон Гван, посещая 27 ноября компанию Mnexs в Сувоне провинции Кёнгидо, которая производит электронные компоненты для автомобилей. Она поставляет свою продукцию более чем десяти автопроизводителям, включая компании из США, Европы и Индии. Более 70% её экспорта идёт в США, и компания серьёзно пострадала от тарифной политики администрации Трампа. Заявление Ким Чжон Гвана прозвучало после того, как правящая Демократическая партия Тобуро внесла на этой неделе специальный законопроект об инвестициях в США в размере 350 млрд долларов. В Сеуле надеются на то, что Вашингтон снизит импортные пошлины на южнокорейские автомобили и автозапчасти с 25 до 15% с начала ноября.