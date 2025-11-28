Национальное собрание одобрило арест депутата Чху Гён Хо

Photo : YONHAP News

27 ноября Национальное собрание РК одобрило лишение представителя оппозиционной партии Сила народа Чху Гён Хо депутатской неприкосновенности. Накануне группа спецпрокурора, расследующая обстоятельства государственного переворота в декабре прошлого года, запросила ордер на его арест. Для того, чтобы арестовать парламентария, он должен быть лишён депутатской неприкосновенности. Решение о лишении Чху Гён Хо депутатской неприкосновенности поддержали 172 депутата, четверо голосовали против, двое воздержались, два голоса признаны недействительными. Все депутаты от партии Сила народа, включая самого Чху Гён Хо, в голосовании не участвовали. Депутат лишается неприкосновенности, если данное решение поддержит большинство из более чем половины депутатов. Следственные органы обвиняют Чху Гён Хо в том, что после введения в стране чрезвычайного положения 3 декабря прошлого года он, будучи лидером парламентской фракции партии Сила народа, препятствовал проведению заседания Национального собрания.