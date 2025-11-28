РК ввела санкции в связи с онлайн-мошенничеством

Photo : YONHAP News

27 ноября правительство РК объявило о введении независимых санкций против 15 физических и 132 юридических лиц в связи с участием в транснациональной преступности в Юго-Восточной Азии, в первую очередь в онлайн-мошенничестве, направленном против южнокорейских граждан. Санкции стали частью усилий Сеула по борьбе с организованной преступностью в регионе после смерти южнокорейского студента, убитого участниками онлайн-мошенничества в Камбодже. В санкционном списке преступные организации, занимающиеся голосовым фишингом и другими видами онлайн-мошенничества, такие как Prince Group и Huione Group,- говорится в сообщении южнокорейского МИД. Известно, что Prince Group стоит за незаконными онлайн-мошенническими схемами в рамках незаконной деятельности в туристических и промышленных комплексах Prince Complex и Mango Complex в Камбодже. Там южнокорейцам обещали высокооплачиваемую работу. Huione Group управляет платформой онлайн-платежей, используемой мошенниками в качестве основного инструмента для отмывания денег. Ранее РК подписала меморандум о взаимопонимании с Китаем о сотрудничестве в борьбе с голосовым фишингом и онлайн-мошенничеством. Подписан также меморандум о взаимопонимании с Камбоджей о создании в камбоджийской полиции целевой группы для борьбы с преступлениями, направленными против южнокорейцев.