В РК продолжается снижение деловой активности

Photo : YONHAP News

На фоне растущей экономической неопределённости прогнозы экономической активности южнокорейских компаний ухудшаются. По данным Федерации корейских промышленников, опубликованным 28 ноября, индекс ожидаемой деловой активности (BSI) на декабрь составил 98,7 пункта. Он понизился на 1,4 пункта по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Показатель ниже ста пунктов говорит об отрицательном прогнозе деловых кругов по поводу их ближайшего будущего. Индекс, который рассчитывается по результатам опроса руководителей 600 крупнейших компаний страны по объёму продаж, остаётся ниже ста пунктов 45 месяцев подряд, с апреля 2022 года. Прогноз BSI для производственного сектора составил 91,9 пункта, что на 4,9 пункта ниже ноябрьского прогноза. Между тем, для сектора машиностроения и производственного оборудования он составил 119 пунктов, а для сектора электроники и телекоммуникационных устройств, включая полупроводники, 111,1 пункта. Прогноз BSI для непроизводственного сектора составил 105,2 пункта, впервые за пять месяцев превысив 100 пунктов. При этом для коммунальной сферы он составил 121,1 пункта, а для гостиничного и ресторанного бизнеса 114,3 пункта. Показатель для строительного сектора 95,5 пунктов.