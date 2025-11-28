Бум полупроводников продлится до конца 2026 года

Photo : YONHAP News

Мировой бум полупроводников, подпитываемый спросом на искусственный интеллект, продолжится до конца следующего года. Об этом заявил 27 ноября на пресс-конференции начальник исследовательского отдела Банка Кореи Ли Чжи Хо. Цикл подъёма полупроводниковой отрасли обычно длится около двух лет, но текущий может быть продлён глобальным бумом искусственного интеллекта,- добавил он. Южнокорейская экономика находится на пути восстановления, чему способствуют высокий мировой спрос на полупроводники, вызвавший рост экспорта и улучшение потребительских настроений. Учитывая эти тенденции, Банк Кореи пересмотрел свой прогноз экономического роста на 2025 год с 0,9% до 1%, а на 2026 год – с 1,6% до 1,8%. Однако пока преждевременно считать, что экономика вступает в фазу полноценного восстановления. Нынешние темпы экономического роста нельзя считать «высокими или достаточными»,- отметил Ли Чжи Хо.