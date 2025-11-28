РК и ЕС обсудили сотрудничество в сферах полупроводников и ИИ

Photo : Getty Images Bank

28 ноября в Сеуле состоялось третье заседание Совета по цифровому партнёрству Корея-ЕС. Совет представляет собой орган на уровне министров, созданный министерством науки и информационно-коммуникационных технологий РК и Европейской комиссией в целях практической реализации соглашения о цифровом партнёрстве, подписанного в 2022 году между РК и ЕС. Начиная с этого года, заседания проводятся на уровне вице-премьеров. Делегацию РК возглавил вице-премьер, министр науки и информационно-коммуникационных технологий Пэ Гён Хун, а делегацию Евросоюза - первый вице-председатель Еврокомиссии Хенна Вирккунен. Особое внимание было уделено цифровому партнёрству между РК и ЕС в целях содействия экономическому росту и обеспечения национальной безопасности. Обсуждались, в частности, технологические инновации в области полупроводников, сетей 5G/6G и квантовых вычислений, а также сотрудничество в сферах искусственного интеллект, обработки данных и кибербезопасности.