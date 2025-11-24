Сеул подготовит почву для диалога Пхеньяна и Вашингтона

Photo : YONHAP News

Правительство РК предпримет активные и последовательные шаги в рамках всеобъемлющего подхода к скорейшему возобновлению диалога между Пхеньяном и Вашингтоном. Об этом говорится в обращении министра по делам воссоединения РК Чон Дон Ёна к участникам академической конференции по проблемам мирного сосуществования и совместного роста на Корейском полуострове, состоявшейся 28 ноября в Сеуле. Нормализация отношений между Северной Кореей и мировым сообществом, в частности, с США, имеет решающее значение для достижения мира на Корейском полуострове. Дональд Трамп ясно выразил готовность к диалогу с северокорейским лидером Ким Чон Ыном. В свою очередь, Ким Чон Ын дал понять, что он готов к диалогу. Министр подтвердил, что Сеул стремится к установлению межкорейских отношений, основанных на мирном сосуществовании и совместном развитии. Поэтому должны быть приняты меры для снижения напряжённости и восстановления доверия.