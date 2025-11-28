РК и США должны решать проблемы в ИТР

Photo : YONHAP News

РК и США должны решать общие проблемы, с которыми они сталкиваются на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР), стремясь модернизировать свой альянс. Об этом заявил советник-посланник посольства США в Сеуле Кевин Ким. «Решение общих проблем начинается с общей оценки угроз, с которыми мы сталкиваемся», — сказал он, выступая на форуме, организованном Фондом корейско-американского альянса. «Главное — сохранить мир и стабильность, чтобы наши народы могли добиться процветания», - добавил он. Кевин Ким назвал РК «образцовым союзником» США не только в сфере безопасности, но и в сфере экономики и торговли, поскольку она сама заботится о своей обороне. «И с кем, как не с РК, лучше всего сотрудничать в решении наших ключевых проблем?», — подчеркнул Кевин Ким. Он назвал Трампа «миротворцем», отметив, что президент США может использовать ранее не опробованные подходы в отношениях с Северной Кореей.