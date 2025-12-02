Coupang подтвердил утечку данных 33,7 млн клиентов

Photo : YONHAP News

29 ноября крупнейший южнокорейский портал электронной торговли Coupang подтвердил утечку личной информации 33 млн 700 тыс. клиентов, то есть практически всей своей клиентской базы. Украденные данные включают имена и фамилии, номера телефонов, адреса электронной почты и адреса доставки. Между тем, как уверяет компания, платёжная информация и номера банковских карт не пострадали. По предварительным данным, несанкционированный доступ к личной информации осуществлялся через зарубежные серверы с 24 июня текущего года. 30 ноября правительство провело экстренное совещание под председательством министра науки и информационно-коммуникационных технологий Пэ Гён Хуна. По всей видимости, неизвестный злоумышленник воспользовался уязвимостью в системе проверки данных Coupang, чтобы украсть личные данные зарегистрированных пользователей. Совместная группа в составе представителей правительства и частного бизнеса проводит комплексное расследование и разрабатывает меры по предотвращению дальнейшего ущерба,- заявил министр. Пока преждевременно делать выводы о том, произошла ли утечка персональных данных в результате взлома сервера Coupang или иного типа кибератаки. На данный момент вредоносного кода в системе компании не обнаружено.