Отзыв самолётов A320 не повлиял на авиасообщение в РК

Photo : YONHAP News

Масштабный отзыв самолётов A320 компании Airbus для обновления программного обеспечения не привёл к массовым задержкам или отменам рейсов южнокорейских авиакомпаний. Об этом сообщили в министерстве сухопутных территорий и транспорта РК. Отзыву подлежали 42 из 80 самолётов A320, эксплуатируемых южнокорейскими авиакомпаниями Korean Air, Asiana Airlines, Air Busan, Air Seoul, Aero K Airlines и Parata Air. Обновление занимает несколько часов. 29 ноября компания Airbus приняла решение об обновлении программного обеспечения после инцидента с самолётом авиакомпании JetBlue, который 30 октября летел из Канкуна (Мексика) в Ньюарк (США). Самолёт резко потерял высоту, в результате чего несколько пассажиров получили травмы. Затем самолёт совершил аварийную посадку во Флориде. Как выяснилось, интенсивное солнечное излучение повредило данные, имеющие решающее значение для функционирования систем управления полётом.