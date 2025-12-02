РК и Норвегия обсудили оборонное сотрудничество

Photo : YONHAP News

Министры обороны РК и Норвегии Ан Гю Бэк и Торе Сандвик обсудили 28 ноября в Осло пути укрепления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и военной промышленности. Как сообщили в южнокорейском оборонном ведомстве, стороны договорились об углублении сотрудничества в области передовых военных технологий, таких как искусственный интеллект и беспилотные системы, а также об определении направлений сотрудничества в ходе регулярных переговоров. Ан Гю Бэк попросил Норвегию рассмотреть возможность приобретения южнокорейской реактивной артиллерийской системы «Чхонму» в рамках проекта по закупке высокоточных систем дальнего действия, а также приветствовал недавний заказ Осло на поставку дополнительных самоходных гаубиц K9. Торе Сандвик выразил надежду на сотрудничество с РК в сфере вооружений и обратил внимание на важность связей Азии и Европы на фоне растущей глобальной неопределённости в сфере безопасности. Ан Гю Бэк призвал Осло поддержать политику Сеула по денуклеаризации Корейского полуострова.