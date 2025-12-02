РК требует от Канады отменить тарифы на сталь

Photo : YONHAP News

Заместитель министра промышленности и торговли РК Пак Чон Сон встретился в Сеуле с помощником заместителя министра инноваций, науки и экономического развития Канады Александрой Достал. В ходе встречи Пак Чон Сон выразил разочарование защитными мерами на импорт стали, введёнными Канадой. Это 25-процентный тариф и снижение импортной квоты до 75% от уровня 2024 года для всех партнёров по соглашениям о свободной торговле, включая РК. Южнокорейский представитель подчеркнул, что меры Канады могут нарушать торговое законодательство, противоречить системе, которую символизирует Всемирная торговая организация, а также духу Оттавской группы, возглавляемой Канадой. Он предупредил, что эти меры могут серьёзно повлиять на южнокорейские компании, инвестирующие или планирующие инвестировать в Канаду. Нельзя допустить, чтобы действия Канады подорвали потенциал экономического и стратегического сотрудничества между двумя странами,- подчеркнул Пак Чон Сон.