Потребительские цены выросли в ноябре на 2,4%

Как сообщили 2 декабря в национальном управлении данными, потребительские цены выросли в РК в ноябре на 2,4% в годовом исчислении. Уровень инфляции, который с начала года составлял порядка 2%, снизился в августе до 1,7% ввиду снижения тарифов на связь компанией SK Telecom, но с сентября снова превышает 2%. Рост цен в прошлом месяце обусловлен главным образом подорожанием продуктов питания в среднем на 3,7% в годовом исчислении. При этом цены на продукцию животноводства повысились на 5,3%, на рыбную продукцию на 6,8%. Сельскохозяйственная продукция подорожала на 5,4%. Рост цен на питание вне дома, составивший 2,8%, продолжает опережать общий уровень инфляции. Бытовые услуги подорожали на 3%. Базовая инфляция, не учитывающая изменения цен на продукты питания и энергоносители, которая рассчитывается по методике Организации экономического сотрудничества и развития, составила 2% в годовом исчислении. Уровень инфляции, ощущаемый населением, составил 2,9%.