Правительство приложит усилия для сдерживания инфляции

Правительство РК приложит все усилия для сдерживания инфляции, связанной с ростом цен на продукты питания. Об этом заявил вице-премьер, министр финансов и экономики РК Ку Юн Чхоль, выступая 2 декабря на совещании министров экономического блока. Потребительские цены, ключевой показатель инфляции, выросли в прошлом месяце на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост цен превышает целевой показатель Банка Кореи в 2% в течение трёх месяцев подряд. Ку Юн Чхоль пообещал мобилизовать все доступные инструменты, включая квоты тарифных ставок, для стабилизации цен на ключевые товары, одновременно принимая строгие меры против недобросовестной практики, нарушающей рыночный порядок. В рамках этих усилий правительство расширит тарифные квоты на основные пищевые и кормовые ингредиенты,- сообщил вице-премьер. Льготные тарифные квоты на 10 наименований пищевых ингредиентов, включая сахар и кофе, будут продлены до конца следующего года, а квоты на 12 наименований, таких как переработанные яичные продукты, до июня следующего года.