Политические партии РК согласовали бюджет на 2026 год

Photo : YONHAP News

2 декабря правящая Демократическая партия Тобуро и основная оппозиционная партия Сила народа согласовали бюджет на 2026 финансовый год и договорились утвердить его на пленарном заседании. Решение принято в ходе встречи лидеров парламентских фракций двух партий Ким Бён Ги и Сон Он Сока. Общая сумма бюджета, предложенная правительством, которая составляет 728 трлн вон (494 млрд долларов), оставлена без изменений. Однако часть бюджетных расходов в размере 4 трлн 300 млрд вон (2 млрд 923 млн долларов) решено направить на другие нужды, в частности, с разработки искусственного интеллекта на аварийное восстановление государственного центра обработки данных после пожара и на расширение национальных стипендий. В соответствии с законодательством, бюджет должен быть принят не позднее 3 декабря. Если парламентариям удастся принять его до конца дня 2 декабря, как договорились лидеры фракций, они уложатся в установленные сроки впервые за пять лет.