ВВС РК примут участие в рождественской гуманитарной миссии

Photo : YONHAP News

Военно-воздушные силы (ВВС) РК примут участие в ежегодной гуманитарной миссии под эгидой США, которая начнётся на следующей неделе. Целью мероприятия является доставка лекарств и других предметов первой необходимости на отдалённые острова Тихого океана в преддверии рождественских праздников. Как сообщили в штабе южнокорейских ВВС, миссия Christmas Drop (Рождественская поставка), организованная Тихоокеанскими ВВС США, запланирована на период с 7 по 14 декабря. В её рамках жителям Микронезии будут доставлены лекарства, одежда и предметы первой необходимости. В этом году РК присоединится к миссии совместно с Канадой и Японией, мобилизовав около 30 военнослужащих и один транспортный самолёт C-130. Грузы будут сбрасываться на парашютах с высоты около 60 метров. Центром воздушных операций станет американская авиабаза на острове Гуам. Миссия Christmas Drop проводится с 1952 года, а РК присоединилась к ней в 2021 году.