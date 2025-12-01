Президент РК призвал обнародовать детали госпереворота

Photo : YONHAP News

Президент РК Ли Чжэ Мён призвал обнародовать все детали попытки государственного переворота 3 декабря прошлого года, чтобы «вновь открыть путь к истинному национальному единству». Выступая 2 декабря на заседании кабинета министров, глава государства подчеркнул, что «успешное преодоление последствий государственного переворота подтвердило непоколебимость южнокорейской демократии». Коллективный разум южнокорейцев позволил стране выйти из серьёзного кризиса без кровопролития и нарушения Конституции,- подчеркнул Ли Чжэ Мён. Коснувшись масштабной утечки данных, затронувшей около 33 млн 700 тыс. пользователей платформы электронной коммерции Coupang, президент выразил удивление масштабами украденной информации, а также тем, что платформа не смогла обнаружить утечку в течение пяти месяцев. Он призвал провести тщательное расследование обстоятельств утечки, сурово наказать виновных и принять решительные меры по предотвращению подобных инцидентов.