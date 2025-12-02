Сервер Coupang взломан при помощи ключа электронной подписи

Photo : YONHAP News

Масштабная атака с целью взлома данных гиганта электронной коммерции Coupang, затронувшая данные около 35 миллионов клиентов, продолжалась с июня по ноябрь и была связана с использованием ключа электронной подписи компании. Об этом сообщил замминистра науки и информационно-коммуникационных технологий Рю Чжэ Мён, выступая 2 декабря в Национальном собрании. Он отметил, что об утечке данных стало известно лишь тогда, когда бывший сотрудник Coupang отправил в компанию электронное письмо, в котором сообщил, что украл более 30 миллионов единиц личной информации. Генеральный директор Coupang Пак Тэ Чжун заявил, что подозреваемый работал в команде разработчиков системы верификации компании. Дополнительные подробности не предоставлены, поскольку полицейское расследование продолжается. Ранее в этом году утечки данных клиентов зарегистрированы в телекоммуникационных компаниях SK Telecom и KT, а также в компании-операторе кредитных карт Lotte Card.