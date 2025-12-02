Призывы к ядерному вооружению – «безответственные разговоры»

Photo : YONHAP News

Призывы крупнейшей в стране оппозиционной партии Сила народа к ядерному вооружению РК – не более чем к «безответственные разговоры». Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён, выступая 2 декабря на заседании кабинета министров. Он отметил, что даже обогащение урана и переработка отработанного ядерного топлива для использования в ядерной энергетике вызывает обеспокоенность мирового сообщества. Глава государства напомнил, что стремление к созданию ядерного оружия может повлечь за собой санкции, включая экономические, и призвал не допускать безответственных высказываний по этому вопросу. Министр иностранных дел Чо Хён, который также присутствовал на заседании, подтвердил, что США обеспокоены призывами ряда представителей южнокорейских политических кругов, выступающих за приобретение РК ядерного оружия. Он отметил, что получить согласие США или мирового сообщества на разработку ядерного оружия будет невозможно. Более того, РК придётся выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, как это сделала Северная Корея.