Политика

Ли Чжэ Мён: Воссоединение путём поглощения СК невозможно

Write: 2025-12-02 16:30:13Update: 2025-12-02 16:31:13

Photo : YONHAP News

«Воссоединение - это путь, по которому должна пойти разделённая Корея, даже если на это уйдут десятилетия, столетия или даже тысячи лет». Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён, выступая 2 декабря на заседании консультативного совета по мирному воссоединению. Он добавил, что «воссоединение должно быть взаимоприемлемым». Если оно происходит «путём поглощения или подавления - это не воссоединение». Задача нашего времени — положить конец вражде и конфронтации между двумя Кореями и установить новые отношения, основанные на мирном сосуществовании. Если приложить «искренние усилия», позиция Северной Кореи может измениться,- подчеркнул южнокорейский лидер. Он предложил как можно скорее восстановить каналы связи между Югом и Севером «для возобновления откровенного диалога». Ли Чжэ Мён пообещал продолжить усилия по прекращению состояния войны на Корейском полуострове, достижению безъядерного статуса и установлению прочного мира.
