Преодоление переворота – подтверждение стойкости демократии

Photo : YONHAP News

Преодоление попытки государственного переворота, предпринятой 3 декабря прошлого года, стало «историческим событием», подтвердившим стойкость южнокорейской демократии. Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён, выступая 3 декабря, в день первой годовщины попытки государственного переворота, с обращением к гражданам страны. «Впервые с начала XXI века государственный переворот произошёл в такой демократической стране, как РК. Столь же беспрецедентный случай в мировой истории: переворот был мирно и достойно преодолён руками безоружных граждан»,- сказал он. «Я убеждён, что южнокорейский народ, преодолевший кризис демократии мирным путём, в полной мере заслуживает Нобелевской премии мира. РК показала пример всем странам, сотрясаемым конфликтами и разногласиями»,- добавил Ли Чжэ Мён. Он сообщил, что правительство, рождённое в результате «Революции Света», объявит 3 декабря «Днём национального суверенитета» в честь мужества народа. Те, кто стремился разрушить конституционный порядок ради личной выгоды, должны быть привлечены к ответственности,- подчеркнул южнокорейский лидер. Он добавил, что для построения государства, где перевороты невозможны, а суверенитет граждан защищён, требуется национальное единство.