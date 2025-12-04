Рост экономики РК в третьем квартале 1,3%

Photo : YONHAP News

По уточнённым данным Банка Кореи, опубликованным 3 декабря, темпы роста реального валового внутреннего продукта составили в третьем квартале 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Реальный показатель на 0,1% превышает предварительные результаты, опубликованные 28 октября, являясь самым высоким с четвёртого квартала 2021 года. Частное потребление выросло на 1,3% благодаря активным покупкам товаров длительного пользования и росту пользования услугами. Государственные расходы увеличились на 1,3% за счёт роста государственных закупок и выплат по медицинскому страхованию. Для частного потребления это максимальный показатель за 3 года, а для государственного - за 2 года и 9 месяцев. Инвестиции в производственные мощности выросли на 2,6%, экспорт – на 2,1%, а импорт - на 2,0%. Инвестиции в строительство увеличились на 0,6%, продемонстрировав положительный результат впервые за полтора года.