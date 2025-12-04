МОК подтверждает «очень прочное партнёрство» с РК

Photo : YONHAP News

Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает «очень прочное партнёрство» с РК в связи с её намерением провести летние Олимпийские игры 2036 года. Об этом заявила президент МОК Кирсти Ковентри, выступая 2 декабря в Пусане на Всемирной конференции по допингу в спорте, которая организована Всемирным антидопинговым агентством. Напомнив, что провинция Чолла-Пукто претендует на проведение летних Олимпийских игр 2036 года, Ковентри упомянула, что за последние годы в РК прошли «две невероятные Игры», имея в виду зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане и зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года в провинции Канвондо. В 1988 году РК провела летние Олимпийские игры в Сеуле. Кирсти Ковентри, семикратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве и первая женщина-президент в истории МОК, направила ободряющее послание южнокорейским спортсменам, которые будут участвовать в зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине в следующем году. Глава МОК пожелала им успеха.