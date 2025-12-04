Ли Чжэ Мён поблагодарил оппозицию за сотрудничество

Photo : YONHAP News

Президент РК Ли Чжэ Мён выразил признательность ведущей оппозиционной Демократической партии Тобуро за сотрудничество в своевременном утверждении бюджета на 2026 финансовый год. Выступая 3 декабря на пресс-конференции после выступления со специальным обращением к нации, посвящённым первой годовщине попытки государственного переворота, он назвал межпартийную договорённость о принятии бюджета «неожиданным шагом». Глава государства подтвердил, что он стремится к диалогу и компромиссу с оппозицией, а достижение национального единства остаётся одним из его главных приоритетов. Глава государства отметил также, что РК могла бы, где это возможно, играть посредническую роль в смягчении растущей напряжённости между Китаем и Японией. Он подчеркнул, что принятие чьей-либо стороны лишь обострит конфликт. «Это касается как личных, так и международных отношений. Вместо того, чтобы занимать чью-либо сторону, лучше искать пути к сосуществованию»,- подчеркнул Ли Чжэ Мён.