Обогащение урана в РК не связано с созданием ядерного оружия

Photo : YONHAP News

РК твёрдо придерживается принципа нераспространения ядерного оружия и активно сотрудничает с США в области гражданской ядерной энергетики. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел РК Пак Юн Чжу в ходе встречи с директором Института проблем безопасности Индо-Тихоокеанского региона Рэндаллом Шрайером. Он пояснил, что обогащение урана и производство ядерного топлива имеют важное значение для РК, которая покрывает значительную часть своих потребностей в электроэнергии за счёт атомных электростанций. Следовательно, данные процессы не связаны с созданием ядерного оружия. Пак Юн Чжу прибыл в США 30 ноября. Кроме Рэндалла Шнайдера, он встретился с помощниками госсекретаря США Кристофером Ландау и Эллисон Хукер, а также со старшим вице-президентом Фонда наследия Дереком Морганом. Американские представители высоко оценили РК как образцового союзника, строго соблюдающего режим денуклеаризации и Договор о нераспространении ядерного оружия.