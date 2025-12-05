Президент РК встретился с главой МОК

Photo : YONHAP News

3 декабря президент РК Ли Чжэ Мён встретился с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. Она прибыла в РК для участия во Всемирной антидопинговой конференции, состоявшейся в Пусане. Основной темой встречи южнокорейского лидера с президентом МОК стала поддержка спорта в РК и его влияние на межкорейские отношения. Ли Чжэ Мён выразил надежду вновь увидеть олимпийский флаг в РК, которая претендует на проведение летних Олимпийских игр 2036 года в провинции Чолла-Пукто. Кирсти Ковентри вспомнила свой визит на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане и похвалила РК за поддержку олимпийского движения. Она согласилась с тем, что спорт может способствовать улучшению межкорейских отношений, отметив глубокое впечатление от появления объединённой корейской команды в Пхёнчхане. Кирсти Ковентри пригласила Ли Чжэ Мёна на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Италии в феврале 2026 года.