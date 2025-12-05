Экспорт РК по итогам года превысит 700 млрд долларов

Photo : YONHAP News

С января по ноябрь текущего года южнокорейский экспорт составил 640 млрд 200 млн долларов. Ожидается, что по итогам года данный показатель превысит 700 млрд долларов, благодаря высоким показателям по ключевым экспортным товарам, таким как полупроводники, автомобили и морские суда. Об этом говорится в отчёте министерства промышленности и торговали, опубликованном 4 декабря по случаю Дня торговли. «Достижения этого года являются результатом растущей конкурентоспособности промышленности. Они олицетворяют устойчивость и мощь южнокорейской экономики». Об этом заявил министр промышленности и торговли РК Ким Чжон Гван, выступая на церемонии по случаю Дня торговли, которая состоялась в Корейском центре выставок и конференций COEX в Сеуле. Он отметил, что в число лидеров экспорта в этом году вошли биомедицинские товары, продукты питания и косметика. Этому способствует растущая популярность корейской культуры. РК активно диверсифицирует экспортные рынки, расширив поставки в страны-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Европейский союз и другие регионы. Компании малого и среднего бизнеса тоже наращивают зарубежные поставки,- отметил Ким Чжон Гван.