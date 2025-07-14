Пхеньян удерживает шестерых южнокорейских граждан

Photo : YONHAP News

Северокорейские власти удерживают шестерых южнокорейских граждан, в числе которых трое бывших северокорейцев, бежавших на Юг. Арестованные в период с 2013 по 2016 год, они обвиняются в шпионаже и других преступлениях. Об этом говорится в заявлении администрации президента РК, опубликованном 4 декабря. Среди задержанных три христианских миссионера, которые арестованы властями Северной Кореи в 2013–2014 годах: Ким Чжон Ук, Ким Гук Ки и Чхве Чхун Гиль. Администрация президента не раскрыла личности трёх беженцев, чтобы обеспечить безопасность их семей на Севере. «Поскольку межкорейские переговоры и обмены приостановлены, страдания нашего народа продолжаются, и проблема возвращения задержанных требует безотлагательного решения», — говорится в заявлении администрации президента. Оно было опубликовано после того, как накануне на пресс-конференции президента Ли Чжэ Мёна спросили, намерен ли он предпринять усилия по возвращению задержанных южнокорейцев. Глава государства ответил, что он не располагает информацией по этому поводу и пообещал проконсультироваться со своей администрацией.