Чо Хён: Политика сдерживания должна сочетаться с дипломатией

Photo : YONHAP News

Политика сдерживания Северной Кореи, которую реализуют совместно Сеул и Вашингтон, должна сочетаться с дипломатическими усилиями по улучшению отношений с Пхеньяном. Об этом заявил 3 декабря министр иностранных дел РК Чо Хён в видеообращении к участникам форума, организованном в Вашингтоне Центром стратегических и международных исследований. «Необходимо предотвратить непреднамеренный конфликт, снизить напряжённость и восстановить диалог с Северной Кореей»,- отметил Чо Хён. И Сеул, и Вашингтон выразили готовность возобновить диалог с Пхеньяном, но пока неясно, согласится ли северокорейский режим на диалог в условиях возросшей в последние годы зависимости от России в плане поставок продовольствия, топлива и других предметов первой необходимости. Тем не менее, обеспечение мира на Корейском полуострове остаётся основой совместных усилий РК и США,- подчеркнул глава южнокорейского МИД.