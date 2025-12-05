Перейти к меню Перейти к нужному тексту

В банках РК снизилась достаточность капитала

Write: 2025-12-05 12:45:06Update: 2025-12-05 15:31:38

В банках РК снизилась достаточность капитала

Photo : YONHAP News

По данным комитета финансового контроля, средний коэффициент достаточности капитала коммерческих и государственных банков РК составил в конце сентября 15,87%. Это на 0,14% ниже, чем в конце предыдущего квартала. Коэффициент достаточности основного капитала составил 13,59%, сократившись на 0,03%, а коэффициент достаточности базового капитала – 14,84%, что 0,09% меньше, чем в конце предыдущего квартала. Коэффициент достаточности капитала является ключевым показателем финансовой устойчивости того или иного банка. Он измеряет долю капитала банка по отношению к его активам, взвешенным с учётом риска. Банки обязаны поддерживать коэффициент для общего капитала не ниже 11,5%, для основного капитала – 8,0%, для базового капитала – 9,5%. Таким образом, несмотря на некоторый спад, показатели южнокорейских банков находятся на стабильном уровне, значительно превышая нормативные значения.
