Gallup Korea: Рейтинг президента РК 62%

Photo : YONHAP News

62% южнокорейцев положительно оценивают работу Ли Чжэ Мёна на посту президента страны, 29% оценивают её отрицательно, а 8% не определились с ответом. Таковы результаты опроса тысячи взрослых жителей страны, проведённого со 2 по 4 декабря агентством Gallup Korea. Положительная оценка повысилась на 2% по сравнению с предыдущей неделей, а отрицательная понизилась на 2%. Правящую Демократическую партию Тобуро поддерживают 43% респондентов. Это на 1% больше, чем неделю назад. Рейтинг оппозиционной партии Сила народа не меняется уже четыре недели, составляя 24%. Партия инноваций Отечество получила 3%, Новая реформистская партия - 2%, а Прогрессивная партия и Партия базового дохода – по 1% голосов респондентов. Не поддерживают ни одну политическую партию 24% опрошенных. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%.