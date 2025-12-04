Ли Чжэ Мён: ИИ станет базовой потребностью

Photo : YONHAP News

РК строит новое общество, в котором каждый гражданин, компания и организация смогут использовать искусственный интеллект (ИИ) хотя бы на базовом уровне. Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён в ходе состоявшейся 5 декабря встречи с основателем и генеральным директором японского интернет-гиганта SoftBank Group Масаёси Соном. «ИИ станет базовой потребностью, наряду с водоснабжением и канализацией»,- отметил южнокорейский лидер. Он напомнил, что РК стремится войти в тройку ведущих мировых держав в области ИИ, стремясь минимизировать риски и максимально увеличить его пользу. Не вдаваясь в подробности, южнокорейский лидер отметил, что Масаёси Сон оказал «большую помощь» Сеулу в переговорах о тарифах с США, и поблагодарил его за советы. Он также попросил главу SoftBank Group сыграть роль связующего звена в развитии партнёрства с Токио. В свою очередь, Масаёси Сон призвал выйти за рамки попыток контролировать ИИ или управлять им. «Вместо этого мы должны начать думать о том, как гармонично сосуществовать с ИИ, используя новый подход». При этом не стоит беспокоиться о том, что ИИ атакует или поглотит человечество,- подчеркнул глава SoftBank Group.