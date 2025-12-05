Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Ку Юн Чхоль: Конкурентоспособность - ключ к стабилизации воны

Write: 2025-12-05 15:39:38Update: 2025-12-05 16:14:53

Ку Юн Чхоль: Конкурентоспособность - ключ к стабилизации воны

Photo : YONHAP News

Укрепление долгосрочной экономической конкурентоспособности страны является основополагающим способом стабилизации валютного рынка. Об этом вице-премьер, министр финансов и экономики РК Ку Юн Чхоль заявил 5 декабря в радиоинтервью МВС. Поскольку национальная валюта продолжает испытывать давление, министерство финансов и экономики, Банк Кореи, государственный пенсионный фонд и министерство здравоохранения и социального обеспечения сформировали совместный консультационный орган,- отметил Ку Юн Чхоль. На вопрос о том, может ли правительство полагаться на пенсионный фонд для укрепления национальной валюты, вице-премьер ответил, что правительство «никогда не будет вмешиваться в решения фонда по управлению активами». Он отметил, что пенсионный фонд расширяет зарубежные инвестиции, но в конечном итоге вынужден покупать доллары для выплаты пенсий, что может оказать давление на курс воны в сторону повышения.
