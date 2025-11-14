За полгода работы Ли Чжэ Мёна нормальная жизнь восстановлена

Photo : YONHAP News

За полгода пребывания у власти правительства президента Ли Чжэ Мёна страна полностью преодолела последствия попытки государственного переворота и восстановила нормальную жизнь. Более того, подготовлена почва для нового скачка. Об этом заявил 7 декабря на пресс-конференции глава администрации президента Кан Хун Сик. Он отметил повышение прозрачности и улучшение коммуникации в сфере государственного управления, восстановление экономического роста и экспорта, заключение ряда торговых соглашений, а также соглашения о безопасности с США. Администрация президента РК переедет из здания министерства обороны в президентский комплекс Чхонвадэ до Рождества, - заявил Кан Хун Сик. Все работы по прокладке линий связи, благоустройству территории и ремонту служебных помещений завершены, а залы заседаний будут готовы в период с 20 по 23 декабря. После прихода к власти в 2022 году бывший президент Юн Сок Ёль перенёс президентскую администрацию из Чхонвадэ в комплекс зданий министерства обороны в сеульском муниципальном округе Ёнсан-гу. Нынешний президент Ли Чжэ Мён, вступив в должность в июне этого года, пообещал вернуть администрацию обратно в Чхонвадэ. В ответ на вопрос о планах нынешнего главы государства переехать в административный город Сэчжон до окончания его президентского срока, Кан Хун Сик сказал, что обсуждать этот вопрос пока ещё слишком рано. Однако он напомнил о приверженности президента сбалансированному региональному развитию.