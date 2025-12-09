Photo : YONHAP News

Образцовые союзники США, такие как РК, которые предпринимают активные действия по обеспечению собственной безопасности, получат от Вашингтона особые привилегии. Об этом заявил военный министр США Пит Хегсет, выступая 6 декабря на Национальном оборонном форуме имени Рейгана в Сими-Вэлли штата Калифорния. РК и страны-члены Организации Североатлантического договора (НАТО) взяли на себя обязательства по увеличению расходов на оборону. Однако те союзники, которые всё ещё не увеличили свой вклад в коллективную оборону, столкнутся с последствиями,- отметил Хегсет. Ранее РК взяла на себя обязательство выделять 3,5% валового внутреннего продукта на военные нужды. Оно было закреплено в ходе недавнего южнокорейско-американского саммита. Хегсет упомянул ряд вызовов безопасности по всему миру, включая угрозы со стороны Северной Кореи, и подчеркнул необходимость «действовать по-настоящему». «Распределение бремени расходов - ключевой элемент национальной обороны»,- добавил он.