Экспорт РК растёт только за счёт полупроводников

Photo : YONHAP News

По данным министерства промышленности и торговли, опубликованным 7 декабря, общий объём южнокорейского экспорта с января по ноябрь составил 640 млрд 200 млн долларов. Это на 2,9% больше, чем годом ранее, являясь самым высоким показателем за указанный период в экономической истории страны. Ожидается, что общий объём экспорта по итогам года превысит 700 млрд долларов. Между тем, прогнозируется сокращение экспорта практически всех товаров, за исключением полупроводников, из-за сохранения неопределённости в мировой торговле. Экспорт без учёта полупроводников снизился за период с января по ноябрь на 1,5% в годовом исчислении, составив 487 млрд 600 млн долларов. Сократились поставки 10 из 15 основных видов экспортной продукции, за исключением полупроводников, автомобилей, морских судов, биомедицинских товаров и компьютеров. Однако экспорт продукции машиностроения сократился на 8,9%, нефтепродуктов – на 11,1%, нефтехимической продукции – на 11,7%, стали – на 8,8%, автозапчастей – на 6,3%, дисплеев – на 10,3%, бытовой техники – на 9,4%, а аккумуляторных батарей – на 11,8%. В ноябре доля полупроводников в экспорте составила 28,3%, что является рекордным показателем.