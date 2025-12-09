Realmeter: Рейтинг президента РК 54,9%

Photo : YONHAP News

Работу Ли Чжэ Мёна на посту президента РК положительно оценивают 54,9% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого со 2 по 5 декабря агентством Realmeter среди 2.520 взрослых жителей страны. 42,1% опрошенных не удовлетворены работой президента. Положительная оценка выросла на 0,1% по сравнению с предыдущей неделей, отрицательная выросла на 1,4%. По итогам отдельного опроса 1.008 южнокорейцев, проведённого 4-5 декабря, выяснилось, что рейтинг правящей Демократической партии Тобуро составил 44,2%, снизившись за неделю на 1,4%. Рейтинг оппозиционной партии Сила народа составил 37%. Это на 0,4% меньше, чем неделю назад. Новая реформистская партия получила 3,8%, Партия инноваций Отечество - 2,6%, а Прогрессивная партия – 1,4% голосов респондентов. Погрешность при обработке данных по рейтингу Ли Чжэ Мёна составляет ±2,0%, а по уровню поддержки партий ±3,1% при уровне достоверности обоих показателей 95%.