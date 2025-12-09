У конькобежцев из РК медали на Кубке мира

Photo : YONHAP News

Южнокорейские спортсмены завоевали медали в масс-старте на последнем этапе Кубка мира Международного союза конькобежцев (ISU) в Нидерландах. 7 декабря Чон Чжэ Во стал обладателем серебряной медали в масс-старте на трассе Тиалф в голландском Херенвене с результатом 7:25,568. Йоррит Бергсма из Нидерландов финишировал первым с результатом 7:24,963, а другой голландский конькобежец, Барт Хоолверф, завоевал бронзу. Это вторая серебряная медаль Чон Чжэ Вона в масс-старте в этом сезоне Кубка мира ISU после ноябрьской медали в канадском Калгари. В женском масс-старте Пак Чи У завоевала бронзу с результатом 8:08,285. Это её первая медаль на Кубке мира. Марийке Груневуд из Нидерландов завоевала золото с результатом 8:07,660, серебро у Мии Манганелло из США с результатом 8:07,924. Это был третий из пяти этапов Кубка мира по конькобежному спорту в нынешнем сезоне. Следующий этап пройдёт в норвежском Хамаре, а финал намечен на январь в германском Инцелле.