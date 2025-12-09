KDI: Восстановление потребления поддерживает экономику

Photo : YONHAP News

Южнокорейская экономика демонстрирует постепенное восстановление, чему способствует рост внутреннего потребления, несмотря на сохраняющуюся слабость строительного сектора. Об этом говорится в ежемесячном отчёте Корейского института развития (KDI), опубликованном 8 декабря. Благоприятные показатели в секторе услуг способствовали умеренному росту общего промышленного производства. Его совокупный объём в сентябре и октябре увеличился на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако объём производства в строительстве снизился за тот же период на 14,2%. Рост обрабатывающей промышленности составил 1,6%. Производство полупроводников выросло на 14,6%, компенсировав потери в автомобильной, машиностроительной и других отраслях. Объём производства в автомобильной промышленности снизился на 2,2%, а в машиностроении на 3,8%. Объём производства в сфере услуг вырос на 3,6%. Розничные продажи выросли на 1,3%.