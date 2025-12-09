Администрация президента возвращается в Чхонвадэ

Photo : YONHAP News

8 декабря администрация президента приступила к подготовке к переезду из комплекса зданий министерства обороны в муниципальном округе Ёнсан-гу в исторический президентский комплекс Чхонвадэ в муниципальном округе Чонно-гу. Первыми в Чхонвадэ вернутся секретари президента. Пресс-служба и другие подразделения приступят к переезду после окончания ремонта в залах заседаний и других служебных помещениях в период с 20 по 23 декабря. Накануне глава президентской администрации Кан Хун Сик сообщил на пресс-конференции, что аппарат президента переедет в Чхонвадэ до Рождества. Резиденция президента будет перенесена из сеульского района Ханнам-дон в Чхонвадэ в начале января. После прихода к власти в 2022 году бывший президент Юн Сок Ёль перенёс президентскую администрацию из Чхонвадэ в комплекс зданий министерства обороны в сеульском муниципальном округе Ёнсан-гу. Нынешний президент Ли Чжэ Мён, вступив в должность в июне этого года, пообещал вернуть администрацию обратно в Чхонвадэ.