Ку Юн Чхоль призвал укреплять сотрудничество в добыче минералов

Photo : YONHAP News

8 декабря вице-премьер, министр планирования и финансов РК Ку Юн Чхоль принял участие в качестве наблюдателя во встрече министров финансов «Большой семёрки» и приглашённых стран. Она прошла в формате видеоконференции. На встрече обсуждались меры по стабилизации цепочек поставок критически важных полезных ископаемых. Её участники рассмотрели влияние неопределённости в глобальных цепочках поставок, вызванной недавними ограничениями Китая на экспорт редкоземельных металлов. Опираясь на прежний опыт РК в реагировании на подобные сбои, Ку Юн Чхоль представил ряд предложений по их стабилизации. Он отметил необходимость укреплять международное сотрудничество, включая диверсификацию глобальных источников поставок, а также совместную разведку и разработку со странами, богатыми ресурсами. Ку Юн Чхоль подчеркнул, что устойчивость цепочек поставок следует повышать за счёт расширения внутренней производственной базы, развития рециклинга и технологий замещения критически важных минералов, а также увеличения стратегических запасов.