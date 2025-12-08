Президент РК призвал поддержать судебную реформу

Photo : YONHAP News

Президент РК Ли Чжэ Мён призвал преодолеть сопротивление реформе судебной системы, продвигаемой правящей Демократической партией Тобуро. «Только тогда, когда сопротивление будет преодолено, наступят перемены. Это и есть реформа»,- заявил глава государства, выступая 9 декабря на заседании Кабинета министров. Конфликты и сопротивление неизбежны «в процессе улучшения и исправления нерациональностей общества»,- добавил он. Правящая партия продвигает законопроект, предусматривающий наказание судей и прокуроров за умышленное искажение правовых принципов или манипулирование фактами в ходе судебного разбирательства или расследования. Она также добивается принятия законопроекта о создании специального трибунала для рассмотрения дела о попытке государственного переворота, предпринятой бывшим президентом Юн Сок Ёлем. Обе инициативы столкнулись с сопротивлением оппозиции и судебной системы. «Изменения неизбежно приведут к выгоде для одних и потерям для других», — заявил Ли Чжэ Мён. Он признал, что существуют разные мнения по поводу законодательства, но любой законопроект может быть принят «разумным образом», уважая волю народа, основываясь на здравом смысле и принципах.