Ким Чон Ын направил соболезнования в связи со смертью посла РФ

Photo : YONHAP News

8 декабря председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму соболезнования в связи со смертью посла России в КНДР Александра Мацегоры. Как сообщило агентство ЦТАК, Ким Чон Ын от имени правительства КНДР и от себя лично выразил «глубочайшие соболезнования и сочувствие товарищу Путину, руководству Российской Федерации и семье покойного». Он охарактеризовал Мацегору как «близкого друга и товарища корейского народа, посвятившего свыше 30 лет развитию дружественных отношений между двумя странами». В тот же день министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи направила телеграмму соболезнования министру иностранных дел России Сергею Лаврову. В своём послании она назвала Мацегору «разносторонним и опытным дипломатом, внёсшим выдающийся вклад в укрепление долгого пути двустороннего дружественного сотрудничества, следуя благородным намерениям лидеров двух стран». Александр Мацегора скоропостижно умер 6 декабря в Пхеньяне на 71-м году жизни.